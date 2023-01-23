『キャットウォーク 吊り橋 DIY おしゃれ ステップ ペット家具 1m￥/1.2m￥/1.4m ストレス解消 運動不足改善 壁掛け つり橋【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 23時 01分に出品され03月07日 23時 01分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内の限られたスペースを有効活用できる・キャットラダーです。
壁に取り付けることができるのでお部屋のスペースを節約できます。
猫ちゃんは自由気ままに走り回ったり・高いところに登るのが大好き。
そのため室内だけでの活動は物足りず・ストレスをためたり・運動不足になったりしがちです。
はしごを取り付けることで運動が出来る場所が増え・猫ちゃんの運動不足解消やストレス軽減につながります。
DIY感覚で自由にワクワク空間を作り出すことができます。
お好みのレイアウトで設置できます。
サイズ
長約100cm/120cm/140cm
幅約25.5cm
高さ約24cm
壁掛け材質：サイザル麻/松材
重量
約2.3-3.5kg
耐荷重
約10kg
※飼い主の目が届く範囲で使用し・ペット以外には使用しないでください。
※破損箇所が見つかった場合は直ちに使用を中止してください。
※ペットの性格やクセ・体調などをよく理解されたうえでご使用ください。
※付属ネジだけでは強度がご不安な場合・ホームセンターなどで別途ご購入のうえお取り付けください。
※壁に穴をあけて取り付けるタイプですので・設置場所など慎重に考慮したうえお取り付けください。
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落札価格7841円
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終了
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