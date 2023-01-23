『【第2類医薬品】 葛根湯Ａ 500ｇ 三和生薬【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 04時 26分に出品され03月09日 04時 26分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【第2類医薬品】 葛根湯Ａ 500g

商品説明

葛根湯Aエキス細粒「分包」 三和生薬は、漢方処方「葛根湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。カゼ、頭痛、肩こりでお悩みの方におすすめです。

効能・効果

体力中等度以上のものの次の諸症： 感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、 肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

