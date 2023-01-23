『ガーデンガーデン 天然木製 車輪トレリス アンティークブラウン 直径60cm×厚さ35mm 焼き磨き WT-60DBR【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 59分に出品され03月29日 13時 59分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ガーデンガーデン 天然木製 車輪トレリス アンティークブラウン 直径60cm×厚さ35mm 焼き磨き WT-60DBR
【商品説明】
・※焼き仕上げの上にダークブラウンの塗装を施してあります。
・サイズ: 直径60cm×厚さ35mm
・形状: 完成品
・材質: 杉天然木(ステイン系塗装・焼き磨き)、ブリキ
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 62.00 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 2.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7841円
205 入札履歴
終了
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