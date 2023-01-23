『鬼滅の刃 風 コスプレ 堕姫 浴衣 和服 コスプレ衣装 ハロウィン 変装 仮装 コスチューム 大人 cosplay イベント アニメ クリスマス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 20時 35分に出品され03月21日 20時 35分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品詳細
| セット
インナー（白）、和服コート、羽織
材質
ポリエステル。生地など厳選された独自の素材を使用しております。 素材、仕様に拘る場合、気楽にスタッフまでお問い合わせください！
注意
お急ぎの方、納期にご指定ご要望のあるお客様は恐れ入りますが事前にご確認ください。
モニターの設定や部屋の照明等の具合によって、実際のものと色が異なって見える場合がありますのでご了承ください。
商品カテゴリ
商品コード
101091853
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落札価格7840円
131 入札履歴
終了
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