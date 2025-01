New Sounds in BRASS NSB復刻版 恋よさようなら【年末の贈り物】

商品情報

ニュー・サウンズ・イン・ブラス(NSB)は1972年に第1集が出版され、同時にCBSソニーレコード(現ソニー・ミュージック)よりLPも発売され、吹奏楽のポップスアレンジを40年以上にわたり出版してきました。

そして2015年6月、ソニー・ミュージックより、岩井直溥没後1年特別企画として第1集の音源がCDで再リリース、楽譜も復刊しました! 今も色褪せない名アレンジをどうぞお楽しみください。



ブロードウェイ・ミュージカル『プロミセス プロミセス』の主題歌でバート・バカラックが作曲。恋の悲しさを歌ったもので、ディオンヌ・ワーウィックなど、数多くのシンガーが歌っています。

*編曲:岩井直溥 *演奏時間:約4分15秒 *難易度:*



編成表

Conductor *1

Piccolo *1

1st & 2nd Flute *3

Oboe *1

Bassoon *1

Clarinet in E* *1

1st Clarinet in B* *2

2nd Clarinet in B* *2

3rd Clarinet in B* *2

Bass Clarinet in B* *1

Alto Saxophone in E* *2

Tenor Saxophone in B* *1

Baritone Saxophone in E* *1

1st Trumpet in B* *2

2nd Trumpet in B* *2

3rd Trumpet in B* *2

1st & 2nd Horn in F *2

3rd & 4th Horn in F *2

