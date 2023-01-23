『Ergo Proxy The Complete Series Classic Bluray【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 41分に出品され03月22日 14時 41分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Ergo Proxy The Complete Series Classic Bluray ブランド名 商品コメント Ergo Proxy Complete Series Classics contains episodes 123 of the anime directed by Shukou Murase. Something is wrong in the perfect domed city of Romdo. When a rash of murders and a virus affecting all AutoReivs hits the city Detective Rel is certain something else is going on. And then she receives a strange message?something is awakening. Will she find the monster behind the crime or will she discover a darker truth about their socalled perfect home Special Features Featurette 001 Key Words of Ergo Proxy Featurette 002 Behind the Scenes Featurette 003 English Staff Interview Promo Trailer Full Version Promo Trailer Half Version Promo Trailer Quarter Version Commercial Full Version Commercial Half Version Commercial Quarter Version Textless Opening Songs Trailers 商品カテゴリ AKR商店 DVD・Blu-ray DVD、映像ソフト 洋画 アクション

JANコード/ISBNコード 0704400078767

商品コード YS0000047039549673