ビルディバイド　−＃ＦＦＦＦＦＦ−　１（完全生産限定版）【年末の贈り物】

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【DVD】／発売日：2022/07/27／ANZB-15421／／［キャスト］古賀葵／芹澤優／檜山修之／茅野愛衣／桑原由気／稗田寧々／松風雅也／大原さやか／清水彩香／田中美海／白石晴香／坂泰斗／天崎滉平／関俊彦／田丸篤志／白砂沙帆／上村祐翔／渡部紗弓／藤原夏海／佐倉綾音／豊崎愛生／野島健児／和氣あず未／緑川光／伊波杏樹／杉山里穂／小市眞琴／夏吉ゆうこ／落合福嗣／こばたけまさふみ／梅原裕一郎／高野麻里佳／小林親弘／阿澄佳奈／宮本充／水瀬いのり／Ｍ・Ａ・Ｏ／Ｌｙｎｎ／日野聡［スタッフ］原案：河本ほむら／原案：武野光／監督：駒田由貴／キャラクター原案：駒田由貴／シリーズ構成：冨田頼子／キャラクターデザイン：友岡新平／美術原案：ツブキケン／プロップデザイン：ツブキケン／美術監督：田尻健一／色彩設計：大西峰代／撮影監督：西村徹也／編集：長谷川舞／音響監督：岩浪美和／音楽：井内啓二／音楽：東大路憲太／音楽プロデュ―サー：山内真治／音楽制作：アニプレックス／音楽制作協力：イマジン／アニメーションプロデューサー：山本航／アニメーション制作：ライデンフィルム／＜収録内容＞