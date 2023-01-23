『コイズミ ハリウッドミラー 女優ミラー ムテキミラー 調色 調光 W300×H400mm 交流式 シルバー KBE-3170/S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 01時 41分に出品され04月08日 01時 41分に終了予定です。即決価格は7,813円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コイズミ ハリウッドミラー 女優ミラー ムテキミラー 調色 調光 W300×H400mm 交流式 シルバー KBE-3170/S



【商品説明】



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【サイズ】

高さ : 13.60 cm

横幅 : 43.60 cm

奥行 : 54.00 cm

重量 : 3.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。