『ハイテック ウィンターブーツ HT WT009 AORAKI EXP MID WP 〔アオラギEXPミッドWP〕 防水 防滑 ブラック 24【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 18時 30分に出品され03月11日 18時 30分に終了予定です。即決価格は7,813円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハイテック ウィンターブーツ HT WT009 AORAKI EXP MID WP 〔アオラギEXPミッドWP〕 防水 防滑 ブラック 24
【商品説明】
・ソール素材または裏地: ゴム
・ヒールのタイプ: フラット
・ヒールの高さ: 5 cm
・留め具の種類: レースアップ
・表地: ゴム
・防水
・靴幅: 2E
X09T2XYNR4
【サイズ】
高さ : 11.70 cm
横幅 : 25.30 cm
奥行 : 32.79 cm
重量 : 1.01 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ハイテック ウィンターブーツ HT WT009 AORAKI EXP MID WP 〔アオラギEXPミッドWP〕 防水 防滑 ブラック 24
¥ 7813
ハイテック ウィンターブーツ HT WT009 AORAKI EXP MID WP 〔アオラギEXPミッドWP〕 防水 防滑 ブラック 30
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落札価格7813円
791 入札履歴
終了
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