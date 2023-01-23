『ハイテック ウィンターブーツ HT WT009 AORAKI EXP MID WP 〔アオラギEXPミッドWP〕 防水 防滑 ブラック 24【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 18時 30分に出品され03月11日 18時 30分に終了予定です。即決価格は7,813円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ハイテック ウィンターブーツ HT WT009 AORAKI EXP MID WP 〔アオラギEXPミッドWP〕 防水 防滑 ブラック 24



【商品説明】

・ソール素材または裏地: ゴム

・ヒールのタイプ: フラット

・ヒールの高さ: 5 cm

・留め具の種類: レースアップ

・表地: ゴム

・防水

・靴幅: 2E

X09T2XYNR4

【サイズ】

高さ : 11.70 cm

横幅 : 25.30 cm

奥行 : 32.79 cm

重量 : 1.01 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ アウトドア、釣り、旅行用品

その他アウトドア用品 タグ ハイテック

ウィンターブーツ

HT

WT009

AORAKI

EXP

MID

WP

〔アオラギEXPミッドWP〕

防水

防滑

ブラック

24