『DXアンテナ デルカテック センサーライト 2灯型 900lm DSLD10B2【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 22時 04分に出品され03月23日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,806円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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消費電力:20W

全光束:900lm

色温度:5000k

照射調節角度:左方向・右方向45(ライトごとに調節可能)/下方向37.5

センサー調節角度:左方向・右方向90/下方向30

検知方式:パッシブインフラレッド(PIR)方式

検知エリア:水平約110・距離約10mまで ※高さ2mに設置時、最大時目安

点灯開始照度:約30lx~200lxまたは約200lx以上 ※ボリュームにより可変

点灯時間:約5秒~12分 ※ボリュームにより可変

点灯モード:検知モード、連続点灯モード(約5時間)