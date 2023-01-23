『CAMP873(キャンプヤナサン) 焚火台 danran C 黒皮鉄 黒皮鉄【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 10時 42分に出品され04月24日 10時 42分に終了予定です。即決価格は7,806円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CAMP873(キャンプヤナサン) 焚火台 danran C 黒皮鉄 黒皮鉄
【商品説明】
・サイズ：20×18×19.5
・重量：約1.5kg
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 19.50 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7806円
235 入札履歴
終了
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