『GUITAR MEMORIES ギターメモリーズ ver.2.0 全8種セット(フルコンプ)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 39分に出品され03月20日 15時 39分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GUITAR MEMORIES ギターメモリーズ ver.2.0 全8種セット(フルコンプ)



【商品説明】

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・サイズ：全長約110mm

・材質：ABS，ナイロン



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 15.20 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ GUITAR

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ギターメモリーズ

ver.2.0

全8種セット(フルコンプ)