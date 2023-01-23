『(ウェザビータ) Weatherbeeta 馬用 メモリーフォーム 快適 ハーフパッド 鞍敷 プロテクター 馬装 乗馬 ホースライ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 02時 07分に出品され03月31日 02時 07分に終了予定です。即決価格は7,801円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ソフトで滑りにくい通気性パッド。ウィザー(き甲)と背中を保護します。衝撃吸収性に優れ、圧力を均等に分散。抗菌・抗真菌作用。速乾。鞍のフィット性を高めます。背骨に沿う部分の長さ: S (48cm)、L(57 cm)。 水温30度で洗濯機洗い可能。タンブルドライ不可。
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落札価格7801円
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