『ユニチャーム グランデリ カリカリ仕立て 成犬用 味わいチーズ入り セレクト 粒 ビーフ・緑黄色野菜・ささみ・小魚入り 700g×9個入【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 07時 25分に出品され03月19日 07時 25分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ユニチャーム グランデリ カリカリ仕立て 成犬用 味わいチーズ入り セレクト 粒 ビーフ・緑黄色野菜・ささみ・小魚入り 700g×9個入



【商品説明】

・本物小魚や角切り素材粒などの素材が入った愛犬用



【サイズ】

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