『Nobsound U2 USB コンバーター XMOS XU208 デジタル インターフェースTOSLINK COAX DSD 192KHz【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 01時 43分に出品され04月16日 01時 43分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他AV周辺機器
【商品名】
Nobsound U2 USB コンバーター XMOS XU208 デジタル インターフェースTOSLINK COAX DSD 192KHz (ブラック)
CMR-X07V371GPH
【商品説明】
・U2はUSBからToslinkへの光および同軸コンバータで、PCコンピュータ、ノートブック、アンドロイドフォン（OTG）、set-top box、rock 64、ラズベリーパイなどに適しており、PC独自のサウンドカードよりも優れたリスニング体験をもたらすことができます。
・XMOS XU208チップソリューションのデジタルインタフェースを採用し、1000MIPSのランダムアクセスメモリをU8よりもはるかに高くなんります（500MIPS）。 イタリアのAmaneroソリューションよりも安定しており、同軸DSD DOP出力
【サイズ】
高さ : 5.10 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 15.90 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7795円
0 入札履歴
終了
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