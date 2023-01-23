『Nobsound U2 USB コンバーター XMOS XU208 デジタル インターフェースTOSLINK COAX DSD 192KHz【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 01時 43分に出品され04月16日 01時 43分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他AV周辺機器

【商品名】

Nobsound U2 USB コンバーター XMOS XU208 デジタル インターフェースTOSLINK COAX DSD 192KHz (ブラック)

CMR-X07V371GPH

【商品説明】

・U2はUSBからToslinkへの光および同軸コンバータで、PCコンピュータ、ノートブック、アンドロイドフォン（OTG）、set-top box、rock 64、ラズベリーパイなどに適しており、PC独自のサウンドカードよりも優れたリスニング体験をもたらすことができます。

・XMOS XU208チップソリューションのデジタルインタフェースを採用し、1000MIPSのランダムアクセスメモリをU8よりもはるかに高くなんります（500MIPS）。 イタリアのAmaneroソリューションよりも安定しており、同軸DSD DOP出力

【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 15.60 cm

奥行 : 15.90 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。