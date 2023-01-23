『CASIO(カシオ) 32ミニ鍵盤 電子キーボード SA-46 [ミニキーボード]【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 13時 36分に出品され04月10日 13時 36分に終了予定です。即決価格は7,794円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
単3形乾電池×6本（別売）
別売オプション: ACアダプター:AD-E95100LJ、ヘッドフォン:CP-16
音色 : 100種類 リズム : 50種類
内蔵曲:10曲 レッスン機能
付属品: 取扱説明書・楽譜集。
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落札価格7794円
483 入札履歴
終了
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