『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 低め サボテン ねこタワー 据え置き 爪とぎポール ハンモック 猫のおもちゃ ポンポン 猫ベッド 緑色 グリーン - 高さ107cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 23時 55分に出品され04月15日 23時 55分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 低め サボテン ねこタワー 据え置き 爪とぎポール ハンモック 猫のおもちゃ ポンポン 猫ベッド 緑色 グリーン - 高さ107cm