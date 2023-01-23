『囲碁セット 新桂5号折碁盤・碁石新生梅（厚み8ｍｍ）・黒大のセット【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 16時 48分に出品され04月10日 16時 48分に終了予定です。即決価格は7,791円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
囲碁セット 新桂5号折碁盤・碁石新生梅（厚み8ｍｍ）・黒大のセット
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¥ 7784
落札価格7791円
968 入札履歴
終了
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