『囲碁セット 新桂5号折碁盤・碁石新生梅（厚み8ｍｍ）・黒大のセット【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 16時 48分に出品され04月10日 16時 48分に終了予定です。即決価格は7,791円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 囲碁セット 新桂5号折碁盤・碁石新生梅（厚み8ｍｍ）・黒大のセット

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

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新桂5号折碁盤・碁石新生梅（厚み8ｍｍ）・黒大のセット