マイク付きイヤホン 有線ステレオイヤホン インイヤーヘッドホン 低音 ほとんどの3.5mmジャックに対応 iPhone Android 並行輸入【2025年度カレンダ】

商品情報

・ブラック B580

・・Color:ブラック

・1. 多機能 - 内蔵の多機能ボタンで、簡単に再生/一時停止/受信/終了/次/最後の曲を簡単にできます。 内蔵マイクにより、ハンズフリー通話、応答、拒否、通話をヘッドセットから直接終了できます。

・ 2. さらなる快適さ - 耳に快適さを与え、長期間使用できます。 柔軟、軽量、快適、安全。 仕事、勉強、フィットネス、ランニング、ジョギングなどに最適。

・ 3. 高品質のケーブル - ワイヤーは無酸素銅線で、プロ仕様のステレオオーディオを提供します。 柔らかく丈夫なケーブルは丈夫で長持ちします。

・ 4. 金メッキプラグ - プラグ材質は金メッキ技術を採用、プラグ5000+テスト、プラグ耐性、耐久性、錆びず、高品質。

・ 5.3.5mmオーディオジャックは、iPhone、iPad、iPod、Mac、iMac、PS3/PS4、MP3/MP4プレーヤーなど、3.5mmオーディオデバイスと互換性があります。