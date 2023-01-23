『マイク付きイヤホン 有線ステレオイヤホン インイヤーヘッドホン 低音 ほとんどの3.5mmジャックに対応 iPhone Android 並行輸入【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 20時 37分に出品され04月19日 20時 37分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ブラック B580
・・Color:ブラック
・1. 多機能 - 内蔵の多機能ボタンで、簡単に再生/一時停止/受信/終了/次/最後の曲を簡単にできます。 内蔵マイクにより、ハンズフリー通話、応答、拒否、通話をヘッドセットから直接終了できます。
・ 2. さらなる快適さ - 耳に快適さを与え、長期間使用できます。 柔軟、軽量、快適、安全。 仕事、勉強、フィットネス、ランニング、ジョギングなどに最適。
・ 3. 高品質のケーブル - ワイヤーは無酸素銅線で、プロ仕様のステレオオーディオを提供します。 柔らかく丈夫なケーブルは丈夫で長持ちします。
・ 4. 金メッキプラグ - プラグ材質は金メッキ技術を採用、プラグ5000+テスト、プラグ耐性、耐久性、錆びず、高品質。
・ 5.3.5mmオーディオジャックは、iPhone、iPad、iPod、Mac、iMac、PS3/PS4、MP3/MP4プレーヤーなど、3.5mmオーディオデバイスと互換性があります。
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落札価格7783円
985 入札履歴
終了
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