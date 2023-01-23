『レッドドラゴン ポラリス スティール 22g 2258【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 05時 10分に出品され03月14日 05時 10分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レッドドラゴン ポラリス スティール 22g 2258



【商品説明】

・バレル重量 : 22.0g

・全長 : 50.8mm

・刻み : リングカット，マイクロカット

・形状 : ストレート

・最大径 : 6.3mm



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 17.50 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。