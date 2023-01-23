『レッドドラゴン ポラリス スティール 22g 2258【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 05時 10分に出品され03月14日 05時 10分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レッドドラゴン ポラリス スティール 22g 2258
【商品説明】
・バレル重量 : 22.0g
・全長 : 50.8mm
・刻み : リングカット，マイクロカット
・形状 : ストレート
・最大径 : 6.3mm
【サイズ】
高さ : 1.40 cm
横幅 : 10.20 cm
奥行 : 17.50 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7783円
841 入札履歴
終了
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