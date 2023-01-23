『ボードゲーム Niagara: F?r 3 - 5 Spieler. Spieldauer: 30 - 45 Minuten【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 07時 00分に出品され05月01日 07時 00分に終了予定です。即決価格は7,780円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ボードゲーム
【商品名】
Niagara: F?r 3 - 5 Spieler. Spieldauer: 30 - 45 Minuten
【商品説明】
・3～5人用
・ドイツ発
・対象年齢：8歳～大人
・所要時間：45分
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 29.90 cm
奥行 : 30.40 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7780円
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