『テレビ台 壁掛けテレビ台 収納トレイ付き 左右3段階高さ調節可能 32?65型テレビ対応 省スペースホームディスプレイ 黒木目【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 20時 24分に出品され03月22日 20時 24分に終了予定です。即決価格は7,776円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・Black Medium AF-22

・・Color:Black

・【商品仕様】本体サイズ:幅60×奥行40×高さ115~130cm；底板サイズ：60×40cm（厚み25mm）；棚板：40×27cm（厚み12mm）重量：約15.2kg； 材質：本体/冷間圧延鋼材 底板、棚板/木目調木製板

・【高さ&左右調節可能】工具は不要で、テレビパネルを揺らすだけでテレビ画面が左右に15傾き、スタンド裏面のノブを引くだけで高さを調節できます。テレビ台はお好みの高さや角度に設置できるので、部屋の様々な場所で高画質を快適に楽しむことができます。ダイニングテーブルで、ソファで、キッチンで、あらゆるシーンでより快適に画面を見ることができます。

・【調節機能】高さが金具と支柱の取り付け位置により、4段階の高さ（115cm~130cm）を選択して取り付けます。中棚は4段階の高さでお好みの位置に調整できるので、レコーダーやゲーム機などスマートに設置でき、しっかりと支える安心設計です。

・【省スペース設計・ケーブルマネジメント】 まるで壁掛けのようにすっきり壁に沿うように奥行スリム設計。これにより、安