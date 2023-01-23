『日本ウォール WAHL ペット用トリミングバリカン MOSER クラス45用替刃 7mm 1225-5870【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 18時 12分に出品され03月03日 18時 12分に終了予定です。即決価格は7,776円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本ウォール WAHL ペット用トリミングバリカン MOSER クラス45用替刃 7mm 1225-5870



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :4.5×1×4.7cm

・本体重量:81g



【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 7.40 cm

奥行 : 13.10 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。