『ヒロセ アトマイザー卓上 リード クリスタル アトマイザー ドイツ製 35193 （クリスタルタクジョウ） 60ml【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 12時 01分に出品され03月30日 12時 01分に終了予定です。即決価格は7,775円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 "画像出典元：「ヒロセ アトマイザー」より引用"



【商品名】

ヒロセ アトマイザー卓上 リード クリスタル アトマイザー ドイツ製 35193 （クリスタルタクジョウ） 60ml



【商品説明】

・アトマイザー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。