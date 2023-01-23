『ファースト クラッシュ 3-in-1 180g 5本セット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 08時 16分に出品され04月03日 08時 16分に終了予定です。即決価格は7,773円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファースト クラッシュ 3-in-1 180g 5本セット



【サイズ】

高さ : 8.70 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 23.30 cm

重量 : 1.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。