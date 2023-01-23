プリスクリプション・ダイエット 療法食 RD小粒 犬 3kg【2025年の人気アイテム】

商品説明



2ヶ月間の体重減量と、満腹感達成に役立つことが科学的に証明された栄養です。 ※ヒルズ プリスクリプション・ダイエット（犬用）r/dドライ給与試験による、平均体脂肪減少率22% 体脂肪管理に役立つことが科学的に証明された栄養です。遺伝子栄養学に裏付けられた栄養組成で肥満体質に配慮しています。 減量中も「満腹」感を維持し愛犬と無理なく目標体重を目指していただけます。 カロリーを低く抑えながら満腹感を得るため、低脂肪・高食物繊維に調整しています。 脂肪代謝と筋肉量の維持のため、高レベルのL-カルニチンとリジンを含んでいます。 科学的に証明された抗酸化成分が健康をサポートし、免疫力を維持します。 嗜好性がよく、おいしく体重減量をサポート。 高消化性で便の量が少なめ。 天然のカラメル色素を配合で、粒の色の安定性（色むら加減）を実現。

※こちらの商品は、必ず獣医師の指導の下で与えてください。



