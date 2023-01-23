『P丸様。 ひよこ くっしょん。【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 21時 08分に出品され03月22日 21時 08分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

P丸様。 ひよこ くっしょん。



【商品説明】

・P丸様 の ひよこくっしょん です。

・P丸様。 ひよこくっしょん！。

・ぬいぐるみ としても使えます。プレゼントにもオススメです。

・サイズ：高さ 約40cm 素材：ポリエステル、綿



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。