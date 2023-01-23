『エレガンス コントゥアリング フェイス 002 並行輸入品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 04時 35分に出品され03月31日 04時 35分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エレガンス コントゥアリング フェイス 002 並行輸入品
【商品説明】
・002：華やかで女性らしい顔立ちに
・光と影を操り、自然な立体感。 凛々しさ纏うハイライト＆シェーディング
【サイズ】
高さ : 1.40 cm
横幅 : 6.70 cm
奥行 : 7.00 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
エレガンス コントゥアリング フェイス 002 並行輸入品
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落札価格7770円
652 入札履歴
終了
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