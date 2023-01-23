『CF001GZO マキタ 40Vmax対応充電式ファン産業扇（羽根径235mm）本体のみ（オリーブ）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 54分に出品され03月27日 03時 54分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「夏の現場に」静かな運転音+パワフルな風



40ボルトマックス



羽根径：235mm

最大風速：190m/min(本体から1m離れた地点で測定)

自動首振り機能付(90)

キャリングハンドルで持ち運びに便利

切タイマー機能(1・2・4時間)

風量調節3段階、強・中・弱の切替えが可能

AC100V使用可能

電池別売

※ご使用の際は、充電池、充電器が別途必要となります。



羽根径 235mm



最大風速

強：190m/min

中：150m/min

弱：120m/min



電源

[リチウムイオンバッテリ]直流36V (40Vmax)

[家庭用電源]AC100V 50/60Hz



本機寸法(長さ×幅×高さ) 143×333×463mm(バッテリ除く)

質量 2.0kg(バッテリ除く)

標準付属品 ACアダプタ(TEB0000001)

【makita】【電池・充電器別売】