『KATO Nゲージ 181系 100番台 とき・あずさ 増結 6両セット 10-1148 鉄道模型 電車【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 17時 46分に出品され03月20日 17時 46分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATO Nゲージ 181系 100番台 とき・あずさ 増結 6両セット 10-1148 鉄道模型 電車



【商品説明】

・対象年齢 :15歳から

・対象性別 :男の子



【サイズ】

高さ : 3.70 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 31.70 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。