『根切り 大 /62-2247-13【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 05時 20分に出品され03月19日 05時 20分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 オールスチール製で根切り作業に最適。入数：1個全長：1450mm幅・横：100mm重量：7000g