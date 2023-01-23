『セルタン 座椅子 高反発 和楽の月 LIGHT 上下タイプ ダリアンブラウン 頭部脚部リクライニング 日本製 A972a-640BR【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 18分に出品され03月30日 17時 18分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ:幅55×奥行83~139×高さ15.5~74cm

生産国:日本

重量: 8.5kg

材質【:中材】ウレタンフォーム スチールパイプ 【側生地】ポリエステル100%

脚部は上下に11段階リクライニング

頭部14段階リクライニング

腰部42段階リクライニング

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