『ケイプロ Meister カット専用コーム ミドルサイズ ロングピンコーム 軽量 KS-108LP プロ仕様 日本製 メール便対応商品【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 07時 13分に出品され05月07日 07時 13分に終了予定です。即決価格は7,761円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
極細ロングステンレスピンを使用した軽量コーム。細かなピンの間隔と毛通りの良さが、1回のコーミングで驚くほど被毛を根元からしっかりと立ち上げます。弾力性のあるピンが皮膚や被毛に負担をかけません。
猫用プロフェッショナル スタンダード ケア シャンプー 2L
¥ 7758
スピーディック 替刃 8mm
¥ 7758
Smith Chu プロ仕様 トリミングシザー スキバサミ 7インチ（右利き用） スミス・チュー
¥ 7757
ドクターネイル ディープセラム 6.6ml×3個セット(大容量)
¥ 7757
BTM トリミングテーブル 折りたたみ トリミング台 トリミング 折り畳み ペット用 シャンプーカット ブロー ブラッシング 爪切り バリカ
¥ 7757
BingoPaw 猫爪とぎポール 麻紐 サボテン きのこ 猫つめとぎタワー ゴミが出にくい 70cm 大型猫のおもちゃ 大きい
¥ 7756
ゾイックN ロングシャンプー 4000ml
¥ 7756
【６本セット】【オーツ スポット フォーム (200ml)×６本】【関東〜九州限定(沖縄除く)】【皮膚】(オーツスポットフォーム)
¥ 7756
unibono Pet Grooming Kit for Dog and Cat， All-in-One Low Noise Paw Trimmer Electric Puppy Clippers Rechargeable Cordless IPx7... [並行輸入品]
¥ 7756
ピーシーケー (PCK) マイルドタイプシャンプー フルーティー 2000ml
¥ 7755
ニチドウ 男女子両用 3L
¥ 7755
ニチドウ 3L
¥ 7755
ペットドライヤー 乾燥機 犬用 猫用 美容 風量・温度調節 中型犬 大型犬 小型犬 ペット用品 犬用品 ペットグルーミング ヘアドライヤー 2022 犬猫兼用
¥ 7755
スピーディック 替刃 9mm
¥ 7755
ペット用ドライヤー 大型犬 速乾 風量・温度連続調節 冷風?温風 業務パワー 使い分けノズル フィルター ペット用品 ホースドライヤー 強力
¥ 7754
ゾイック (ZOIC) ファーメイクコンディショナー 3000ml
¥ 7754
ゾイックN ショート シャンプー 業務用（4000ｍｌ）
¥ 7753
シャンメシャン 自然のリンス 詰替え ペット用 2050ml
¥ 7753
落札価格7761円
577 入札履歴
終了
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