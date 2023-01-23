『ケイプロ Meister カット専用コーム ミドルサイズ ロングピンコーム 軽量 KS-108LP プロ仕様 日本製 メール便対応商品【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 07時 13分に出品され05月07日 07時 13分に終了予定です。即決価格は7,761円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 極細ロングステンレスピンを使用した軽量コーム。細かなピンの間隔と毛通りの良さが、1回のコーミングで驚くほど被毛を根元からしっかりと立ち上げます。弾力性のあるピンが皮膚や被毛に負担をかけません。