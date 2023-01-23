『ヒルズ フード プリスクリプション・ ダイエット 猫用 c/d（シーディー）マルチケア コンフォート＋メタボリックス 4kg 療養食 療法食 食事療法 正規品【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 00時 23分に出品され03月18日 00時 23分に終了予定です。即決価格は7,760円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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製品特徴：この製品は、ストレスの多い環境に配慮し、猫下部尿慮疾患（特発性膀胱炎、ストルバイト及びシュウ酸カルシウム尿石症など）の管理に役立ちます。また独自の原材料配合により60日間で11％減量に役立つことが科学的に証明されたフードです。

製品容量：4kg

原材料：トリ肉（チキン、ターキー）、コーングルテン、コーンスターチ、セルロース、米、トマト、亜麻仁、ココナッツ油、植物性油脂、ポークエキス、魚油、ニンジン、小麦、加水分解ミルクプロテイン、アミノ酸類（スレオニン、タウリン、トリプトファン、メチオニン、リジン）、ミネラル類（カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、イオウ、ヨウ素）、乳酸、ビタミン類（A、B1、B2、B6、B12、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン）、カルニチン、酸化防止剤（ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物）