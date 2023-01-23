『アルミ長さ調節付き折り畳みステッキ（杖） アルミ棒＆樹脂製ダービー型手元 緑【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 26分に出品され03月13日 23時 26分に終了予定です。即決価格は7,755円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アルミ長さ調節付き折り畳みステッキ（杖） アルミ棒＆樹脂製ダービー型手元 緑



【商品説明】

・アルミ製・長さ調節付折り畳み（ダービー）

・全長77.5～85cm（4段階調節 収納時26cm）/重量260g/直径17mm

・樹脂製ダービー型手元 緑



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。