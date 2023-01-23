『アルミ長さ調節付き折り畳みステッキ（杖） アルミ棒＆樹脂製ダービー型手元 緑【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 26分に出品され03月13日 23時 26分に終了予定です。即決価格は7,755円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アルミ長さ調節付き折り畳みステッキ（杖） アルミ棒＆樹脂製ダービー型手元 緑
【商品説明】
・アルミ製・長さ調節付折り畳み（ダービー）
・全長77.5～85cm（4段階調節 収納時26cm）/重量260g/直径17mm
・樹脂製ダービー型手元 緑
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7755円
920 入札履歴
終了
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