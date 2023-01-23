『トレーニングベンチ フラットベンチ インクラインベンチ 筋トレ 折り畳み ダンベルベンチ 耐荷重400KG 組立不?【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 21時 44分に出品され03月16日 21時 44分に終了予定です。即決価格は7,753円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 製品仕様 素材：スチール+人工皮革+フォームスポンジ 梱包サイズ：81x21x35cm 本体サイズ：106x102x33cm 重量：12KG 耐荷重：400KG