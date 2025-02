TOEI LIGHT(トーエイライト) ライン引き4 G2070【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

TOEI LIGHT(トーエイライト) ライン引き4 G2070



【商品説明】

・(Note) The approximate distance is approximate. Distance may vary depending on humidity and type of powder

・Line Width:5cm

・Made in Japan

・Main Material: Steel

・Rubber blade type

・Weight: 4.4 lbs (2.1 kg)

・Width 9.3 x Dep



【サイズ】

高さ : 26.40 cm

横幅 : 27.60 cm

奥行 : 46.20 cm

重量 : 2.34 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



