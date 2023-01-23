『GEX ピュアクリスタル セラミックス 陶器製 静音 軟水化フィルター1枚付き 下部尿路の健康維持に フィルター式給水器 猫用 1.5L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 12時 56分に出品され03月19日 12時 56分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GEX ピュアクリスタル セラミックス 陶器製 静音 軟水化フィルター1枚付き 下部尿路の健康維持に フィルター式給水器 猫用 1.5L
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 19.60 cm
横幅 : 31.40 cm
奥行 : 31.80 cm
重量 : 2.66 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7749円
221 入札履歴
終了
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