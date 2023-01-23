『ギガミック (Gigamic) ピロス (PYLOS) 正規輸入品 ボードゲーム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 43分に出品され03月26日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ギガミック (Gigamic) ピロス (PYLOS) 正規輸入品 ボードゲーム
【商品説明】
・主な製造国 : 中国
・対象年齢 : 8歳から
・本体サイズ : 幅23×奥行23cm
・男女共用
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 27.80 cm
奥行 : 28.10 cm
重量 : 1.09 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7746円
815 入札履歴
終了
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