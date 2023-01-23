『(セイコークロック) SEIKO CLOCK 電波壁掛け時計 KX397B ナチュラル ラウンドタイプ 丸型 濃茶 木目 アナログ【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 09時 05分に出品され03月24日 09時 05分に終了予定です。即決価格は7,744円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(セイコークロック) SEIKO CLOCK 電波壁掛け時計 KX397B ナチュラル ラウンドタイプ 丸型 濃茶 木目 アナログ
【商品説明】
・サイズ・重さ 直径320x46mm 970g
・枠材 プラスチック枠 （濃茶塗装）前面：ガラス
・電池 単3（マンガン）×1
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 38.00 cm
重量 : 1.41 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7744円
431 入札履歴
終了
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