『(セイコークロック) SEIKO CLOCK 電波壁掛け時計 KX397B ナチュラル ラウンドタイプ 丸型 濃茶 木目 アナログ【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 09時 05分に出品され03月24日 09時 05分に終了予定です。即決価格は7,744円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(セイコークロック) SEIKO CLOCK 電波壁掛け時計 KX397B ナチュラル ラウンドタイプ 丸型 濃茶 木目 アナログ



【商品説明】

・サイズ・重さ 直径320x46mm 970g

・枠材 プラスチック枠 （濃茶塗装）前面：ガラス

・電池 単3（マンガン）×1



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 1.41 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。