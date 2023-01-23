『原神 げんしん genshin クレー Klee コスプレ 衣装 子供用 大人用 cosplay イベント パーティー コスチューム 変装 仮装 撮影【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 12時 17分に出品され04月21日 12時 17分に終了予定です。即決価格は7,733円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本商品は新品です。（ ※付属品をご購入の場合は納期がかかる時がございます、お急ぎの方、事前にお問い合わせください。）



構成:衣装、インナー、ズボン、手袋、帽子、マフラー、帽子飾り。



材質：綿生地などで製作しました。



※衣装はオーバーロック処理されてます。 （※生地をレーザー照射で焼き切っているのでカット部分は若干茶色く焦げ跡がつく可能性があります。返品、交換は受け付けておりませんので、予めご理解頂きますようお願いいたします。）

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