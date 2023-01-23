『ソニー ポータブルスピーカー SRS-XB13CC ベージュ 2021年モデル 防水・防塵IP6 バッテリー駆動最大16時間【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 09時 02分に出品され04月05日 09時 02分に終了予定です。即決価格は7,731円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー ポータブルスピーカー SRS-XB13CC ベージュ 2021年モデル 防水・防塵IP6 バッテリー駆動最大16時間



【商品説明】

・Sound Diffusion Processor 搭載（ソニー独自の高音質プロセッサー） 縦置きで音の広がりを再現。高音質・重低音

・Sound Diffusion Processor搭載 スマホの音を気軽に高音質で楽しめる

・マルチウェイストラップ付属 ぶら下げる、ひっかけると使い方自在

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・防塵・防水(IP67)

CMR-X0936D6W7Y

【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 8.60 cm

奥行 : 11.80 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。