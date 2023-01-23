『AQA エーキューエー キッズスーツ シーガル2 KW4505A BK/ライム【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 22時 19分に出品され05月03日 22時 19分に終了予定です。即決価格は7,729円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 AQA エーキューエー キッズスーツ シーガル2 KW4505A BK/ライム 発泡ゴムをジャージでサンドイッチした3層構造。熱を逃しにくく、海の中でも保温効果抜群です。また、水中での安全面も考慮して、2mm厚の生地を使っています。