『ソードアート・オンライン Sword Art Online アスナ 結城明日奈 ゆうき あすな 血盟騎士 風 コスプレ衣装 cosplay イベント【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 22時 09分に出品され03月15日 22時 09分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品状態】新品未使用品

【サ イ ズ】（ご注文後にサイズをご指定下さい）

【素 材】ポリエステル生地、綿など

【セット内容】ワンピース コート ベルト 腕輪 靴下

【備 考】