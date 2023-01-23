『トムフォード TOM FORD プライベートブレンドキャンドル タバコバニラ誕生日 プレゼント ギフト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 14時 32分に出品され04月03日 14時 32分に終了予定です。即決価格は7,714円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 トムフォードの人気フレグランス、タバコバニラの香りのラグジュアリーキャンドル。シックでモダンなダークブラウンのガラス容器入り。スパイスやコニャックの芳醇な香り漂う、紳士クラブを思わせるフレグランス。トンカビーンとバニラ、ココア、甘い香りの樹液を加えることで、クラシックに仕上げています。モダンかつ贅沢な印象が男性的な色気を演出。※パッケージリニューアルや生産国の違いなどに伴い掲載画像と異なる場合がございます。