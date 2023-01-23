『ogawa(オガワ) インフレータブルマット 自動膨張タイプ 3873【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 21時 10分に出品され03月18日 21時 10分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

ogawa(オガワ) インフレータブルマット 自動膨張タイプ 3873



【商品説明】

・付属品:収納袋

・収納サイズ:約60×径20cm

・素材:表地・裏地/ポリエステルオックス150dPUコート、クッション/ポリウレタンフォーム、バルブ/プラスチック、収納袋/ポリエステル

・重量:約1.5kg