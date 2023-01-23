『sE Electronics X1A コンデンサーマイク国内正規品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 04時 20分に出品され03月30日 04時 20分に終了予定です。即決価格は7,709円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

sE Electronics X1A コンデンサーマイク国内正規品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 26.80 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。