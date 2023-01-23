『カーディガン チュビックキルティングカーディガン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 12分に出品され03月21日 11時 12分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:67502667

ショップ:PETIT BATEAU，プチバトー

ブランド:PETIT BATEAU，プチバトー

商品名:チュビックキルティングカーディガン

カテゴリ:トップス>カーディガン/ボレロ

ブランド品番:A059A01A

素材:コットン75% ポリエステル25%

原産国:チュニジア

カラー:ダークネイビー

サイズ:3YEAR，4YEAR，5YEAR

企画ID:1650860，1635993