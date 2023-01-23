『カーディガン チュビックキルティングカーディガン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 12分に出品され03月21日 11時 12分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:67502667
ショップ:PETIT BATEAU，プチバトー
ブランド:PETIT BATEAU，プチバトー
商品名:チュビックキルティングカーディガン
カテゴリ:トップス>カーディガン/ボレロ
ブランド品番:A059A01A
素材:コットン75% ポリエステル25%
原産国:チュニジア
カラー:ダークネイビー
サイズ:3YEAR，4YEAR，5YEAR
企画ID:1650860，1635993
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落札価格7700円
191 入札履歴
終了
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