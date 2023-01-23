『tシャツ Tシャツ Polo ベア コットン ジャージー Tシャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 04時 39分に出品され03月04日 04時 39分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:75229835

ショップ:POLO RALPH LAUREN CHILDRENSWEAR，ポロ ラルフ ローレン チルドレンズウェア

ブランド:POLO RALPH LAUREN CHILDRENSWEAR，ポロ ラルフ ローレン チルドレンズウェア，POLO RALPH LAUREN，ポロ ラルフ ローレン

商品名:Polo ベア コットン ジャージー Tシャツ

カテゴリ:トップス>Tシャツ/カットソー

ブランド品番:CWPOTSHR8020307100

素材:本体：綿 100% 装飾部分を除く

原産国:中国

カラー:ホワイト

サイズ:3，4，6