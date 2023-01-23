『ポリス POLICE メガネ VPL175J-0579 眼鏡 ブランド 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ・レディース 男性用・女性用 シルバー メタル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 58分に出品され03月10日 21時 58分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド：POLICE ポリス 型番：VPL175J-0579
【商品詳細】
サイズ：レンズ横幅56ミリ、縦幅約32ミリ、テンプルの長さ140ミリ、鼻幅16ミリ、フレーム全体の幅：約141ミリ
フレームカラー：シルバー×ブラック(テンプル上部：ホワイト)
フレーム素材：チタン×プラスティック
生産国：デザイン(イタリア・デリーゴ社)：製造(中国)：最終仕上げ(日本)
付属品：ポリス純正ケース・セリート
POLICE ポリス メガネフレーム VPLL91J 眼鏡 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ・レディース 男性用・女性用 アセテート フルリム
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落札価格7700円
816 入札履歴
終了
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